اليوم السابع
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رئيس إندونيسيا يؤدى صلاة الجمعة بالمسجد

الجمعة، 05 يونيو 2020 05:13 م
رئيس إندونيسيا يؤدى صلاة الجمعة بالمسجد جوكو ويدودو
كتب محمد جمال

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أدى الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو صلاة اليوم الجمعة في جماعة، لأول مرة منذ فرض الحكومة تدابير صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في شهر أبريل، ونشر مكتب الرئاسة في إندونيسيا مقطع فيديو على موقع "يوتيوبيظهر فيه الرئيس ويدودو وهو يرتدى كمامة، ويخضع لقياس درجة الحرارة قبل دخوله لأداء صلاة الجمعة فى مسجد "بيت الرحيم" بمجمع القصر الرئاسى.

وقال خطيب الجمعة اليوم إن إندونيسيا ودولا أخرى في العالم تواجه محنة بسبب فيروس كورونا، وأعرب عن أمله في أن ينتهي الوباء حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.

وبدأت سلطات العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، اليوم الجمعة تخفيف تدابير الإغلاق، من خلال السماح للمواطنين بحضور صلوات الجماعة والعودة إلى مقار عملهم، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بشكل دائم.

وستفتح مراكز التسوق في المدينة التي يسكنها 10 ملايين نسمة، أبوابها يوم 15 يونيو، لكن المدارس ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

وبلغ عدد المصابين بعدوى فيروس كورنا في إندونيسيا 28818 حالة إصابة حتى أمس الخميس، وتوفي منهم 1721.

وسجلت جاكرتا حتى الآن 7690 حالة إصابة و523 وفاة.


جوكو ويدودو

إندونيسيا

صلاة الجمعة

جاكرتا

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