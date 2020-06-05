دراسة تكشف إصابة طلاب الثانوية بمشاكل نفسية وتقلبات مزاجية

كتبت نهير عبد النبى

كشفت دراسة جديدة أن تلاميذ المدارس الثانوية يعانون من مشاكل صحية نفسية كبيرة ، وخصوصا الفتيات ، حيث قام باحثون من جامعة يورك بفحص بيانات الاستبيان حول الصحة العقلية من أكثر من 6300 تلميذ في المدارس الثانوية، ووجدوا أن واحدًا من كل سبعة تلاميذ كان يعاني من مشاكل عاطفية مثل القلق وضعف الحالة المزاجية.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، قال الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في خدمات الصحة العقلية في المدارس لتطوير الدعم الموجه الذي يسهل الوصول إليه للطلاب المحتاجين للمساعدة.

وتعتبر هذه واحدة من أكبر دراسات الصحة العقلية للمراهقين منذ 20 عامًا ، وفقًا للمؤلفين ، مع ردود من 21 مدرسة مختلفة في شمال إنجلترا، ووجدوا أن 15 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 عامًا يعانون من مستويات عالية جدًا من مشاكل الصحة العقلية.

هذه زيادة ملحوظة عن عام 1999 ، عندما وجدت دراسة أن 11 % فقط من أطفال المدارس الثانوية يعانون من مشاكل الصحة العقلية، وأفادت 21 % من الفتيات اللواتي شاركن في الدراسة الحالية أنهن يعانين من صعوبات عاطفية ، مقارنة بـ 6 % فقط من الأولاد.

كانت أعلى مجموعة في العام الواحد هي السنة 11 ، حيث وصف 10 % من التلاميذ أنفسهم بأنهم يشعرون "بالقلق الشديد أو الحزن أو عدم السعادة".

ويقول الباحثون إنه من المرجح أن تكون النتائج ممثلة للصحة العقلية لأطفال المدارس في جميع أنحاء البلاد.

قال المؤلف الرئيسي ، البروفيسور باري رايت ، إن الدراسة تؤكد أن أطفال المدارس الثانوية يعانون من مشاكل نفسية أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه شباب اليوم العديد من الضغوط ، من" التفوق الأكاديمي "المتوقع منهم في المدرسة ، إلى الفقر الذي تفاقم بسبب التقشف والضغوط الاجتماعية.

هناك حاجة لمزيد من البحث ، ولكن عوامل مثل هذه قد تساهم في زيادة صعوبات الصحة العقلية التي لاحظناها، ووجدت الدراسة أيضًا أن نسبة كبيرة من أطفال المدارس بنسبة 46 % يشعرون بأن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير إيجابي على مزاجهم بشكل عام، وشعر 6 % فقط ممن أجابوا على الأسئلة أن لها أثرا سلبيا.

"في حين ربطت العديد من الدراسات الحديثة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي العالية بالتحرش عبر الإنترنت وقلة النوم ومشاكل احترام الذات ، من المهم التعرف على كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستكشافها بطرق إيجابية وسلبية للشباب."

ووفقًا للدراسة ، فإن نسبة عالية من التلاميذ يحصلون الآن على دعم الصحة العقلية من خلال مدرستهم ، مع ربع الطلاب الذين أكملوا الاستبيان أنهم استخدموا خدمة مدرسية واحدة على الأقل.

يقول مؤلفو الدراسة إن هذه الدراسة تدعم الخطط الحكومية لتركيز الموارد على تحسين الدعم المتاح في البيئات المدرسية، ونشرت النتائج في دورية علم نفس الطفل النفسي والطب النفسي.