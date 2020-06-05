اليوم السابع
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خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد خسوف "شبه ظل القمر" يرى بمصر

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:12 م
خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد خسوف "شبه ظل القمر" يرى بمصر ظاهرة الخسوف - ارشيفية
كتب محمود راغب

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الكرة الأرضية على موعد خلال ساعات معدودة، مع ثانى ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف بعام 2020م، حيث يحدث خسوف للقمرمن نوع شبه الظل، حيث تكون بداية الخسوف في الساعة السابعة وست وأربعين دقيقة تقريباً، وتكون نهايته الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق تقريباً.
 
وهذا الخسوف لا يُمكن رؤيته بالعين المجردة، ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية وكذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها قارة أوروبا ماعدا معظم الجزء الشمالي منها، و قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا، و قارة أستراليا، و قارةأفريقيا، و شرق وجنوب أمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسفيكي، و المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، و القارة القطبية الجنوبية.
 
وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ثلاث ساعات وثمانية عشرة دقيقة تقريباً، 
 
 
فى ذروة الخسوف يحجب فيها ظل الأرض57% تقريباً من منطقة شبه الظل فيتفق توقيتها مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1441هـ في الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة تقريباً بتوقيت القاهرة المحلي.
 
 
 

خسوف القمر

الخسوف

مع الفلك

البحوث الفلكيه

خسوف شبه الظل

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