اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حفر آبار شرب وتوريد 5 محولات كهرباء بتكلفة 23,5 مليون جنيه بالوادى الجديد

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:44 م
حفر آبار شرب وتوريد 5 محولات كهرباء بتكلفة 23,5 مليون جنيه بالوادى الجديد اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء مهندس أيمن عبدالمنعم، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، أن الجهاز انتهى من توريد 5 محولات كهربية لدعم شبكة الكهرباء فى عدد من القرى والمدن بالمحافظة بتكلفة 3 مليون 500 ألف جنيه، حيث تم توريد محول قدرة 350 ك. ف. أ لمركز بلاط، ومحول قدرة 500 ك. ف. أ لدعم قرية أبومنقار بالفرافرة، ومحول قدرة 600 ك. ف. أ لدعم مركز باريس ومحلوين قدرة 100ك. ف. أ لدعم الواحات البحرية .

أضاف عبد المنعم أن الجهاز يستكمل تنفيذ مشروعات خدمية تضمنت حفر 5 آبار شرب ورى بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث سيجرى حفر بئر رى لدعم مشروع المنازل الريفية بقرية الموهوب بمركز الداخلة وبئر أخرى لخدمة التنمية الزراعية فى مشروع منازل أرض الملك بمركز باريس.

وكان جهاز التعمير وقع بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطوير 5 قرى ورفع كفاءة المجازر بالمحافظة، وقرية بالواحات البحرية، وجرى بدء خطوات تنفيذ البروتوكول من خلال طرح مشروع حفر 3 آبار مياه شرب وإحلال وتجديد مبانى رئاسة وحدة محلية قروية بمركزى الداخلة وبلاط بتكلفة تقديرية 16.45 مليون جنيه .

وقام الجهاز بطرح مشروع حفر الآبار الثلاث وتشمل حفر بئر مياه شرب بعمق 650 مترًا، وبتكلفة 3.7 مليون جنيه فى قرية بغداد بمركز باريس، وحفر بئر ثانية بنفس العمق والتكلفة بقرية فلسطين بمركز الخارجة، وبئر ثالثة بعمق 1000 متر وبتكلفة 3.85 مليون جنيه بقرية عمر بن الخطاب بمركز الفرافرة، لخدمة التنمية بالقرى الثلاث.

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار عاجله

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

الوادى الجديد

تعمير الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأعلى ربحية فى مصر.. "العبار" يحقق 32% هامش صافى ربح يليه هشام طلعت بـ24%

الأعلى ربحية فى مصر.. "العبار" يحقق 32% هامش صافى ربح يليه هشام طلعت بـ24%

المسماري: المعتوه أردوغان لا يهتم بحسن الجوار.. والمعركة مستمرة

المسماري: المعتوه أردوغان لا يهتم بحسن الجوار.. والمعركة مستمرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ73 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ73 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

شاهد.. بث مباشر لظاهرة خسوف القمر من معهد الفلك

شاهد.. بث مباشر لظاهرة خسوف القمر من معهد الفلك

اليوم السابع: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا"

اليوم السابع: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا"

ترامب يأمر بسحب آلاف الجنود من ألمانيا

ترامب يأمر بسحب آلاف الجنود من ألمانيا

الرئيس التونسى: الحل فى ليبيا يجب أن يكون داخليا دون أى تدخل خارجى

الرئيس التونسى: الحل فى ليبيا يجب أن يكون داخليا دون أى تدخل خارجى

عناوين 5 مراكز دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

عناوين 5 مراكز دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة تكشف شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا

الصحة تكشف شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا

الصحة: علاج البلازما تجربة ساهمت فى تقليل الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعى

الصحة: علاج البلازما تجربة ساهمت فى تقليل الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعى

الصحة: 5 مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة: 5 مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة تعلن نجاح تجربة حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين

الصحة تعلن نجاح تجربة حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة