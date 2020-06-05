حبس 3 متهمين بترويج مخدر الهيروين بالشروق 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 3 متهمين بترويج مخدر الهيروين بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث نجحت مباحث القاهرة فى ضبط 3 متهمين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 700 جرام هيروين فى الشروق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا يفيد بتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمين الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الشروق من ضبط (عامل ، عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا – لهما معلومات جنائية مسجلة )، حال استقلالهم سيارة أجرة، بتفتيشهم عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وزنت 700 جرام، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة) .

بمواجهتهم اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.