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حبس طبيبة رومانية لإهمالها فى علاج لاعب كاميرونى عام 2016.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:55 ص
حبس طبيبة رومانية لإهمالها فى علاج لاعب كاميرونى عام 2016.. اعرف التفاصيل باتريك إيكينج على أرضية الملعب
رويترز

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قضت محكمة رومانية، بحبس طبيبة محلية تعمل في قسم الطوارئ، لعام ونصف مع إيقاف التنفيذ لإهمالها في علاج لاعب الوسط الكاميرونى باتريك إيكينج الذى توفى عقب سقوطه خلال مباراة لكرة القدم في مايو 2016.

وسقط إيكينج مغشيا عليه على أرض الملعب نتيجة تعرضه لأزمة قلبية بعد وقت قصير من نزوله بديلا لأحد زملائه في الشوط الثاني خلال مباراة لفريقه دينامو بوخارست فى الدورى الرومانى لكرة القدم وأعلنت وفاته بعد ذلك بساعتين.

وفي يونيو 2016 اتهمت الطبيبة إيلينا دوتا التي رافقت إيكينج في سيارة الإسعاف إلى المستشفى بعدم القيام بواجبها دون مبرر وعدم محاولة إسعاف اللاعب.

وقالت المحكمة في بيان الليلة الماضية إنها فرضت على دونتا أيضا دفع 200 ألف يورو (227 ألف دولار) على سبيل التعويض إلى جانب العمل في خدمة المجتمع لمدة 60 يوما.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالطبيبة للتعليق على العقوبة التي فرضت عليها.

وبعد وفاة إيكينج عبرت الرابطة العالمية للاعبين المحترفين عن قلقها فيما يتعلق بالإسعافات الأولية المتوفرة للاعبي كرة القدم في رومانيا.

وتكريما للاعبه الراحل قرر دينامو بوخارست بطل دوري رومانيا 18 مرة وقف ارتداء القميص رقم 14.

وسبق للاعب الراحل اللعب لأندية في الكاميرون وفرنسا وسويسرا وإسبانيا.


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