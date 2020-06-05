اليوم السابع
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جرعة زائدة من المخدرات وراء العثور على جثة شاب بالهرم

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:28 ص
جرعة زائدة من المخدرات وراء العثور على جثة شاب بالهرم جثة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الشاب المعثور على جثته داخل مصنع مهجور بالهرم، فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد شبهة جنائية.

وأجرى رجال المباحث مناظرة للجثة، وتبين أنها لشاب يرتدي كافة ملابسه، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة. تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مصنع مهجور بالهرم. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وتبين من خلال المعاينة والمناظرة، أن الوفاة وقعت منذ عدة أيام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.  

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.  

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.  

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.  

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.


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العثور على جثة

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أخبار الحوادث

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