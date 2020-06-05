اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة كفر الشيخ: انتظام استلام البحوث من طلاب فرق النقل بالكليات حتى 18 يونيو

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:21 م
جامعة كفر الشيخ: انتظام استلام البحوث من طلاب فرق النقل بالكليات حتى 18 يونيو جامعة كفر الشيخ
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور عبد الرازق يوسف، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هناك انتظام كامل من جانب طلاب فرق النقل بمختلف الكليات والجامعة فى عمليات استلام البحوث من الطلاب باعتبارها بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وقال الدكتور عبد الرازق يوسف فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن هناك ما يزيد عن 12 ألف طالب من إجمالى طلاب فرق النقل بمختلف الكليات قدموا الرسائل البحثية المقررة فى أكثر من مادة منذ انطلاق عمليات استلام البحوث من الطلاب.

وتابع الدكتور عبد الرازق يوسف، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن عملية استلام البحوث من الطلاب تتم بصورة سهلة إلكترونيا دون وجود أى مشاكل أو شكاوى من شأنها عرقلة المنظومة، لافتا إلى أن عملية استلام البحث من الطلاب مستمرة حتى 18 يونيه موعد انتهاء الجدول الزمنى لتسليم البحوث لطلاب الفرق النهائية.

كان المجلس الأعلى للجامعات، حسم مصير الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2019/2020، فى إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث استعرض  المجلس فى  جلسته  قرارات رئيس مجلس الوزراء، أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التى تتطلب تواجد أى تجمعات كبيرة للمواطنين، و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم 852 لسنه 2020.

وناقش المجلس كافة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية، بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج، في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات المختلفة، مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير للحد من انتشار الفيروس.

وبالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات، تقرر إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الإمتحانات - بناء على قرار من مجلس الجامعة - أحد البديلين الآتيين:"إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل، وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة، (مع التأكيد على التزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة، وعدم قبول أي رسائل مقدمة منهم، إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا، أو أنها تعد مجرد نقلاً لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية).
 


جامعة كفر الشيخ

عبد الرازق يوسف

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

التعليم العالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بالالتزام بارتداء الكمامات فى الحرم الجامعى

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:46 م

الجامعات تبدأ استلام البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى من طلاب فرق النقل.. رؤساء الجامعات: الاستلام إلكترونيا وعدم سداد الرسوم الدراسية لا يعيق الاستلام.. رئيس جامعة كفر الشيخ: تسلمنا ما يقرب من 12 ألف بحث

الأحد، 31 مايو 2020 08:00 م

رئيس جامعة كفر الشيخ: منع دخول أى شخص الحرم الجامعى دون ارتداء الكمامة

الجمعة، 29 مايو 2020 08:48 م

رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن الانتهاء من تشكيل الكنترولات بالكليات

الأحد، 10 مايو 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة

وزيرة الهجرة: أكثر من 20 ألف مواطن عادوا من الخارج خلال أزمة كورونا

وزيرة الهجرة: أكثر من 20 ألف مواطن عادوا من الخارج خلال أزمة كورونا

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: تحسن حالة الفنانة رجاء الجداوى بيد الله

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: تحسن حالة الفنانة رجاء الجداوى بيد الله

شاهد.. ميدان التحرير فى أبهى صوره بعد إضاءته وتطويره

شاهد.. ميدان التحرير فى أبهى صوره بعد إضاءته وتطويره

1348 إصابة و40 وفاة جديدة بكورونا.. وعلاج البلازما طوق النجاة للحالات الحرجة

1348 إصابة و40 وفاة جديدة بكورونا.. وعلاج البلازما طوق النجاة للحالات الحرجة

الصحة: 9216 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى بفيروس كورونا

الصحة: 9216 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى بفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8158 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

الصحة: شفاء 8158 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

الأعلى ربحية فى مصر.. "العبار" يحقق 32% هامش صافى ربح يليه هشام طلعت بـ24%

الأعلى ربحية فى مصر.. "العبار" يحقق 32% هامش صافى ربح يليه هشام طلعت بـ24%

المسماري: المعتوه أردوغان لا يهتم بحسن الجوار.. والمعركة مستمرة

المسماري: المعتوه أردوغان لا يهتم بحسن الجوار.. والمعركة مستمرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ73 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ73 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

شاهد.. بث مباشر لظاهرة خسوف القمر من معهد الفلك

شاهد.. بث مباشر لظاهرة خسوف القمر من معهد الفلك

اليوم السابع: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا"

اليوم السابع: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة