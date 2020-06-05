جامعة أمريكية: فيروس كورونا أصبح أقل قوة ويصيب المرضى بشكل أقل سهولة

كتبت إيناس البنا

أكد مجموعة من الأطباء في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج الأمريكية أن الفيروس التاجي كورونا المستجد يبدو أنه أصبح أقل قوة، وأوضح الدكتور دونالد يالى، رئيس طب الطوارئ في الجامعة ، في مؤتمر صحفي، أنه يبدو أن الناس يصابون بالفيروس بسهولة أقل الآن، ويبدو أن الحالات أصبحت أقل شدة ، عن الوقت الذى انتشر فيه الوباء لأول مرة في الولايات المتحدة في وقت مبكر من هذا العام.

قال Yealy "قد يتغير الفيروس". "تشير بعض الأنماط إلى تقلص الفاعلية"، وأشار إلى أن المركز الطبي لجامعة بيتسبيرج، قد عالج بنجاح أكثر من 500 مريض بالفيروس التاجي منذ مارس ، وفي الأسابيع الأخيرة ، قل عدد المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة لمساعدتهم على التنفس.



أطباء أمريكون فيروس كورونا يتناقص

وقال إن أقل من 4% من جميع الفحوصات و 0.2 % فقط من الفحوصات في المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض عادت بشكل إيجابي ، مشيراً إلى أن الفيروس أقل انتشاراً في المجتمعات التي يخدمها المستشفى.

وجاءت نتائج الأطباء بأن الفيروس قد ينخفض ​​بقوة، بعد أيام من إعلان الباحثين في إيطاليا أن المرضى يظهرون كميات أقل بكثير من الفيروس في نظامهم الصحى للمرضى ، مقارنة بالعينات المأخوذة خلال ذروة الأزمة في مارس وأبريل.

وذهب البروفيسور ألبرتو زانغريلو ، رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى سان رافاييل الإيطالي في لومباردي ، إلى حد القول إن الفيروس "لم يعد موجودًا سريريًا" خلال مقابلة يوم الأحد على التلفزيون الحكومي.

لكن خبراء منظمة الصحة العالمية ومجموعة من العلماء الآخرين رفضوا بسرعة ادعاءات زانجريلو يوم الاثنين ، قائلين إنه لا يوجد دليل يدعم التأكيد على أن الفيروس التاجي يفقد قوته.وقالت ماريا فان كيرخوف عالمة الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية للصحفيين "فيما يتعلق بقابلية الانتقال لم يتغير من حيث الشدة".

قال مارتن هيبرد ، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ، إن الدراسات الرئيسية التي تبحث في التغيرات الجينية في فيروس كورونا - CoV - 2 الذي يسبب COVID-19 لم تدعم فكرة أنه أصبح أقل فعالية أو الضعف بأي شكل من الأشكال.

وقال في تعليق عبر البريد الإلكتروني: "من خلال بيانات من أكثر من 35000 جينوم فيروس كامل ، لا يوجد حاليًا أي دليل على وجود أي اختلاف كبير يتعلق بالحدة".

وقال زانجريلو ، المعروف جيداً في إيطاليا كطبيب شخصي لرئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني ، إن تعليقاته تدعمها دراسة أجراها زميل العالم ماسيمو كليمنتي ، والتي قال زانغريلو أنها ستنشر الأسبوع المقبل.

وقال زانجريلو لرويترز "لم نقل قط أن الفيروس تغير ، قلنا أن التفاعل بين الفيروس والمضيف تغير بالتأكيد"، مضيفا " هذا يمكن أن يكون إما بسبب الخصائص المختلفة للفيروس ، والتي قال أنها لم تحددها بعد ، أو خصائص مختلفة في المصابين.

وقارنت الدراسة التي أجراها كليمنتي ، مدير مختبر علم الأحياء الدقيقة والفيرولوجيا في سان رافاييل ، عينات الفيروس من مرضى COVID-19 في المستشفى الذي يتخذ من ميلانو مقراً له في مارس مع عينات من مرضى المرض في مايو.

وقال زانجريللو "كانت النتيجة واضحة: هناك فرق كبير للغاية بين الحمل الفيروسي للمرضى الذين تم قبولهم في مارس مقارنة بـ" الذين تم قبولهم الشهر الماضي.

وقال خبراء وممثلون من جامعة جونز هوبكنز ومركز ويك فورست المعمداني الطبي وجامعة جورج واشنطن ونورثويل هيلث، إنهم ليسوا على علم بوجود أدلة تشير إلى أن الفيروس قد تغير.

وأكد عدد آخر من العلماء أنه لا يوجد دليل علمي على حدوث تغيير في فيروس كورونا.، مشيرين إلى أنه مرض شديد العدوى ومعدٍ للغاية. نحن بحاجة إلى أن نكون على أهبة الاستعداد أكثر من أي وقت مضى.