تنفيذ 1370 حكما قضائيا وضبط 29 قطعة سلاح بحملة أمنية في سوهاج

اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقد أسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة تم ضبط 29 قطعة سلاح غير متنوعة ما بين أسلحة غير مرخصة وأسلحة بيضاء تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحوهم.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج من برئاسة الرائد احمد صقر رئيس وحدة المباحث من ضبط "13" قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وقدرة 15000 جنية وهاتف محمول حيازة المتهم مظهر ع م أ 46 سنة عامل - ومقيم - مركز سوهاج وتم ضبط قطعة صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وفرد روسي محلى الصنع وطلقة حية من ذات العيار حيازة المتهم عبد الناصر ا ح ع 29 عامل ومقيم مركز سوهاج بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترف المتهم الأول بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واعترف المتهم الثاني بقصد التعاطي وضبط "7" لفافة لجوهر هروين المخدر ومبلغ مالي "420" جرام وهاتف محمول حيازة المتهم محمد ش ب ع 27 سنة عامل ومقيم مركز سوهاج بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتم ضبط "14" قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وقدرة 450 جنية وهاتف محمول حيازة المتهم احمد م ا م 26 سنة عامل ومقيم قسم جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وفي مجال ضبط وإحضار تمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا برئاسة الرائد مصطفى فرغل رئيس وحدة المباحث من ضبط المدعو محمد ح ا ح 20 سنة عامل ومقيم مركز البلينا وبحوزته سلاح ابيض عبارة عن مطواه والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية جنح قسم جرجا لسنة 2020 بتهمة "سرقة " 0

:وفي مجال ضبط السرقات العامة تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج من المدعو كريم ن ف ق 67 سنة بالمعاش ومقيم قسم ثان سوهاج عن قيام شخص مجهول بسرقة هاتفة المحمول من داخل السيارة خاصته حال ركنها أمام مسكنه بذات العنوان ولا يتهم احد بالسرقة .

وبإجراء التحريات السرية بمعرفة المقدم أحمد المولد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج توصلت الى صحة الواقعة وان وراء ارتكاب الواقعة المدعو محمود ر ا ا 33 سنة عاطل ومقيم - قسم ثان سوهاج عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة - تم ضبط المسروقات بإرشاده

في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1370 " حكما قضائيا متنوعا و في مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 411 مخالفة مرورية فـي مجال التموين تم ضبط 53 قضية تموينية من بينها " 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 4 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 4 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 5 " قضايا عدم بسجل حركة الدقيق بالمخبز و" 10 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 5 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية وقضيتى عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش وقضية تصرف في كمية من السجائر وبيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال ضبط قضايا البيئة والمسطحات تم ضبط " 16 " قضايا صيد و بيئة و تعدي علي منافع الري والصرف وجـاري الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلـه .