اليوم السابع
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تموين المنوفية تحرر 152 محضرا للمخالفين لردع جشع التجار

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:23 ص
تموين المنوفية تحرر 152 محضرا للمخالفين لردع جشع التجار حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تحرير 152مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة .

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية ، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين ، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء ،ومراقبة الأسواق يوميا .

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر ،وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية ، مشيرا إلى أن كل إدارة  تشن حملات يومية على  الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار .

وأوضح كل مايشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم ،وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية علي مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدي لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق.


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