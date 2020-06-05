اليوم السابع
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"تموين الإسكندرية": ضبط مخبز مخالف و222 مخالفة متنوعة

الجمعة، 05 يونيو 2020 05:38 م
"تموين الإسكندرية": ضبط مخبز مخالف و222 مخالفة متنوعة حملة مكبرة بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالاسكندرية ، حملات مكثفة بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،و توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية  محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية ،بتشديد الرقابة على المخابز و الانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق

 

وأشارت مديرية التموين بالاسكندرية ، فى بيان لها أنه تم شن حملات من خلال الادارات التموينية المختلفة ،أسفرت عن ضبط مخبز مخالف ،حاول الاستيلاء على المال العام ،وتحرير 222 محضر مخالفة تموينية متنوعة ،حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة  جابر السيد ،بشن حملات فى نطاق الإدارة  أسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر متنوعة لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن ، محضر بيع سجائر بسعر أزيد ، 22 محضر عدم الاعلان عن اسعار السلع بالأسواق، 18  محضر عدم حمل شهادات صحية،محضر ادارة مخبز سياحى بدون ترخيص

 

كما قامت إدارة المنتزة برئاسة  مرتضى احمد ،بتحرير عدد 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر انتاح خبز ناقص الوزن ،محضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص، 14 محضر عدم حمل شهادات صحية، 9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، محضرين بيع سجائر بسعر أزيد

 

وقامت إدارة تموين شرق بتحرير عدد 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن و عدد 4 محاضر توقف لمخابز بدون اذن مسبق من التموين، محضرين توقف بدالين تموين عن العمل بدون إذن مسبق من التموين ،محضر عدم اعلان عن اسعار السلع التموينية لبدال تموينى ، 16 محضر عدم حمل شهادات صحية، محضرين عدم الاعلان عن الأسعار و للسلع الغذائية و المنطفات بالأسواق ،محضرين أحوال بناء على قرارات النيابة ،تحرير محضر ادارى

 

وعلى صعيد آخر فقد قامت إدارة تموين برج العرب، بضبط مخبز بلدى مدعم وذلك لتصرفه لعدد 23 شيكاره دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم ،حيازته وتجميعه لعدد 7 بطاقات تموين ذكية وتم التحفظ عليها ،توقفه عن العمل بدون إذن مسبق من التموين ،ضرب وهمى لكمية من الارغفة بدون تشغيل فعلى ،تم التحفظ على الماكينة الخاصة بصرف الخبز و ارفاقها بالمحضر،4 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية ، 5 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، 7 محاضر أحوال

 

كما قامت ادارة تموين العجمى تحرير عدد 14 محضر لمخابز بلدية مخالفة منهم 5 محاضر انتاح خبز ناقص الوزن و عدد 3 محاضر توقف مخابز عن العمل بدون اذن مسبق من التموين، محضر بيع سلعة مجهولة المصدر، 13 محضر عدم الاعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، 9 محاضر عدم حمل شهادة صحية، 3 محاضر إدارة و تشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص، محضر بيع سجائر بسعر أزيد

 

وقامت إدارة وسط بتحرير عدد 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و عدد 5 محاضر توقف مخابز بلدية عن العمل بدون اذن مسبق من التموين، 7 محاضر عدم اعلان الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، 7 محضر عدم حمل شهادات صحية ،محضر لمحطة تموين سيارات لعدم الجدية فى اجراءات التطوير، محضر بيع سجائر بسعر ازيد،كما سحب عينات من القمح و الدقيق و الردة من المطاحن للتحليل ،و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.


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