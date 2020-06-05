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تكليف الشيخ محمود طه الشيمي غنيم مديرًا للدعوة بمديرية أوقاف البحر الأحمر

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:39 م
تكليف الشيخ محمود طه الشيمي غنيم مديرًا للدعوة بمديرية أوقاف البحر الأحمر وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف عن أنه تم تكليف الشيخ محمود طه الشيمي غنيم إمام وخطيب وعضو المركز الإعلامي بديوان عام الوزارة بتسيير أعمال مدير إدارة الدعوة بأوقاف البحر الأحمر .
 
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن القرار يأتى في إطار الدفع بالقيادات الشبابية في مفاصل العمل الإداري والدعوى.
وكان القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وجه جميع الأئمة وخطباء المكافأة والعاملين بالأوقاف بضرورة تقدير مدى نبل الأمانة التى يتحملونها والعمل الذى يقومون به فى خدمة دينهم ووطنهم، مما يتطلب من جميع العاملين بالأوقاف أن يكون كل واحد منهم صورة مشرفة علمًا وخلقًا ووطنية وأن يكون قدوة بين الناس فى جميع تصرفاته .
 
وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، على أن صفحة الإمام أو خطيب المكافأة بمثابة منبره، وأن ما يكتبه أو ينشره على صفحته من أراء هو بمثابة ما يقوله على منبره، فالإنسان الطبيعى فضلًا عن كونه قدوة لا يمكن أن يكون له وجهان وجه فى الحياة العامة وآخر على مواقع التواصل، كما تؤكد على جميع العاملين بها بأن أى خروج على القيم المجتمعية أو الآداب العامة للمجتمع على صفحات التواصل سيكون موضع مساءلة، نظرًا لخصوصية طبيعة عمل الوزارة سواء أكان المنتسب إليها إمامًا أم إداريًا أم فنيًا أم عاملا .
 
وناشدت الوزارة الجميع تحرى أقصى درجات الحيطة والدقة فيما ينشرون أو يشاركون أو يشيرون على صفحاتهم أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين أو منشوراتهم، إذ تعد الوزارة أى خروج على الفكر الوسطى المستنير أو القيم والآداب العامة للمجتمع أو أى تشهير بالآخرين خطًا أحمر تتعامل معه بمنتهى الحسم.
 
واختمت الوزارة بيانها قائلة: "الوزارة عن ثقتها الكاملة فى وسطية وأخلاق وقيم أئمتها وجميع العاملين بها، و تؤكد أن تعاملها بمنتهى الحسم مع الأخطاء والحالات الفردية إنما هو من أجل الحفاظ على الصورة البيضاء النقية المشرفة لعموم الأئمة والخطباء وجميع العاملين بالأوقاف من أبنائها الوطنيين الشرفاء الذين هم فى الصفوف الأولى من خدمة دينهم ووطنهم إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية وكل وطنى شريف يخدم وطننا العزيز بأمانة ومسئولية وشرف.
 


 

اوقاف البحر الاحمر

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وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

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