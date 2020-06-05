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تقرير: ثروات مليارديرات أمريكا تقفز بأكثر من نصف تريليون دولار خلال جائحة كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:29 ص
تقرير: ثروات مليارديرات أمريكا تقفز بأكثر من نصف تريليون دولار خلال جائحة كورونا امريكا
رويترز

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أفاد تقرير نشره معهد الدراسات السياسية بأن ثروات مليارديرات الولايات المتحدة ومن بينهم جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون ومارك زوكربرج مؤسس شركة فيسبوك قفزت مجتمعة بنسبة تتجاوز 19 بالمئة أو ما يعادل نصف تريليون دولار منذ بداية جائحة كوفيد-19 في البلاد.

وقال التقرير إنه منذ 18 مارس آذار وعلى مدى 11 أسبوعا حين بدأت إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة، زادت ثروات أغنى الأثرياء في الولايات المتحدة بما يتجاوز 565 مليار دولار فيما تقدم 42.6 مليون عامل بطلبات للحصول على إعانات بطالة.

وقال تشوك كولينز، وهو أحد المشاركين في كتابة التقرير "هذه الإحصاءات تذكرنا بأننا منقسمون اقتصاديا وعرقيا أكثر من أي وقت مضى خلال عقود".

وعلى مدى 11 أسبوعا، زادت ثروة بيزوس بنحو 36.2 مليار دولار فيما زادت ثروة زوكربرج بنحو 30.1 مليار دولار. كما ارتفع صافي ثروة إلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بنحو 14.1 مليار دولار.

وكشف التقرير أيضا أن ثروات مليارديرات الولايات المتحدة قفزت 79 مليار دولار خلال الأيام السبعة الماضية.

 

 


امريكا

مليارديرات

اقتصاد

كورونا

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