تعليم سوهاج: تجهيز 22 استراحة للمراقبين و83 لجنة استعدادا لامتحانات الثانوية

سوهاج - محمود مقبول - عمرو خلف

أكدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج بقيادة ماهر عبد الخالق، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة وتجهيز استراحات المراقبين لامتحانات الثانوية العامة، على مستوى المحافظة، لاستقبال المراقبين وتم تجهيزها بكافة المستلزمات التى تعمل على راحة الملاحظين، حيث بلغ عدد الاستراحات هذا العام 22 استراحه على مستوى 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات التعليم بسوهاج، وتم تخصيص استراحة للرجال وأخرى للسيدات، صرح بذلك ماهر عبدالخالق وكيل وزارة التعليم بسوهاج.

أضاف ماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أنه شدد على جاهزية جميع المرافق داخل المدارس للطلاب والمراقبين وتجهيز دورات المياه، وكذلك توفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان، مشيرا إلى أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، كان قد عقد اجتماعا مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بأعمال الامتحانات من أجل التنسيق وتضافر الجهود وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة ووضع خطة لعدم انقطاع التيار الكهربائى داخل اللجان أثناء الامتحانات .

وأشار عبدالخالق أنه تحت رعاية محافظ سوهاج بتوقيع بروتوكول للتعاون مع 14 من الهيئات والمديريات الأخرى منها المحافظة، والتموين والكهرباء والصحة ومديرية الأمن والتأمين الصحى وشركة المياه وغيرها لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين وحل كافة المعوقات، وأن هذا العام من الإمتحانات قمنا بزيادة الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وتم تعقيم الإستراحات على مستوى المحافظة وتطهير وغسل الأغطية وسوف نستمر فى عملية التطهير والتعقيم حتى نهاية الأمتحانات فى الموعد المقرر لها بالإضافة إلى توفير المطهرات والمعقمات داخل الاستراحات الخاصة بالمراقبين.

وأوضح ماهر عبدالخالق، أن مديرية التربية بسوهاج نفذت عملية تطهير مكبرة لتطهير المؤسسات التعليمية بالمحافظة وتعقيمها لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد ومنع انتشاره، بالإضافة إلى أعمال تطهير وتعقيم المبانى التعليمية والمدارس التى ستستقبل امتحانات الثانوية العامة صرح بذلك ماهر عبدالخالق مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

وخطة التعقيم والتطهير للمبانى التعليمية بالمحافظة تسير وفق ما هو مخطط لها، وبصفة دورية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم والمترددين على المؤسسات التعليمية من المواطنين.

وأضاف مدير المديرية أنه شدد على مديرى المدريات بتطهير وتعقيم المقار الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وغلق الحجرات حتى موعد الامتحانات وتخفيض عدد الطلاب بكل لجنة إلى 14 طالب باللجنة الواحدة مع توفير الكمامات تمهيدا لتوزيعها على المراقبين ولن يسمح للطلاب بدخول اللجان بدون الكمامات وهناك تعاون بين الإدارات التعليمية والوحدات المحلية والصحة والطب البيطرى والزراعة وسوف تتم عملية التطهير يوميا عقب أنتهاء الامتحانات .

وبلغ عدد مقار لجان أمتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج 11 مقرا على مستوى 11 إدارة تعليمية وعدد اللجان 83 لجنه وهناك12 لجنة إحتياطية وعدد الطلاب الذين لهم حق دخول الإمتحانات هذا العام 26 ألف 39 طالب وطالبة وأن عدد الطلاب بإدارة سوهاج التعليمية 5255 طالب وطالبة داخل 16 لجنة وإدارة طما بلغ عدد الطلاب 2081 طالب وطالبة وعدد اللجان 6 لجان وإدارة طهطا التعليمية بلغ عدد الطلاب 2458 طالب وطالبة وعدد اللجان 7 لجان وفى إدارة جهينة التعليمية بلغ عدد الطلاب 1307 طالب وطالبة وعدد اللجان 6 لجان وبإدارة المراغة التعليمية بلغ عدد الطلاب 2125 طالب وطالبة وعدد اللجان 6 لجان وبإدارة المنشاه التعليمية بلغ عدد الطلاب 2074 طالب وطالبة وعدد اللجان 7 لجان وفى إدارة جرجا التعليمية بلغ عدد الطلاب 2265 طالبوطالبة وعدد اللجان 6 لجان وفى إدارة البلينا التعليمة بلغ عدد الطلاب 2261 طالب وطالبة وعدد اللجان 8 لجان وفى إدارة أخميم التعليمية بلغ عدد التعليمية بلغ عدد الطلاب 2529 طالب وطالبة وعدد اللجان 7 لجان وفى إدارة ساقلته التعليمية بلغ عدد الطلاب 1419 طالب وطالبة وعدد اللجان 5 لجان وفى إدارة دار السلام التعليمية بلغ عدد الطلاب 2228 طالبوطالبة وعدد اللجان 9 لجان ليصبح عدد الطلاب 26 ألف 39 طالب وطالبة وعدد اللجان الأساسية 83 لجنة و12 لجنة إحتياطية.