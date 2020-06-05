تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى في العزل الصحى بالإسماعيلية.. فيديو

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا.

وكشف مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، تفاصيل الحالة الصحية، لرجاء الجداوى، بعد دخولها العناية المركزة، فجر الثلاثاء الماضى، وتردد شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى حول وفاتها.

وقال المصدر الطبى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن رجاء الجداوى، دخلت العناية المركزة فجر الثلاثاء، بعد شعورها بضيق فى التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة عن التنفس بشكل جيد، وكانت حالتها ليست خطرة، واحتاجت إلى "ماسك أكسجين"، ومساء الأربعاء الماضى، تم وضعها على "جهاز "CPAP، ولم تصل لمرحلة احتياجها لجهاز تنفس صناعى.

وأضاف المصدر الطبى، أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، تحسنت فى الساعات الأخيرة، وانخفضت درجة حرارتها إلى 37 درجة، كما ارتفعت نسبة الأكسجين فى الدم، واصبحت طبيعية للغاية، كما تحسن الضغط والنبض لديها، مشيرًا إلى أن الفنانة رجاء الجداوى، رغم تحسن حالتها ما زالت على "جهازCPAP، وفى حالة تطور حالتها إلى الأفضل أكثر من ذلك، سوف تعود لغرفة عادية، وتترك العناية المركزة.

وأكد المصدر الطبى، أن أكثر شيء أثر على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، هو تدهور حالتها النفسية، بسبب الشائعات التى انتشرت كثيرًا على السوشيال ميديا حول وفاتها، وهو مما تسبب فى توترها وزيادة عصبيتها، مشيرًا إلى أن العامل النفسى مهم للغاية فى تطوير الحالة الصحية لمصاب كورونا.

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