اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى في العزل الصحى بالإسماعيلية.. فيديو

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:59 م
تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى في العزل الصحى بالإسماعيلية.. فيديو الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، من أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، قدم خلاله تفاصيل الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، التى قضت 13 يومًا داخل العزل مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 رمضان الماضى، عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا.

وكشف مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، تفاصيل الحالة الصحية، لرجاء الجداوى، بعد دخولها العناية المركزة، فجر الثلاثاء الماضى، وتردد شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى حول وفاتها.

وقال المصدر الطبى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن رجاء الجداوى، دخلت العناية المركزة فجر الثلاثاء، بعد شعورها بضيق فى التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة عن التنفس بشكل جيد، وكانت حالتها ليست خطرة، واحتاجت إلى "ماسك أكسجين"، ومساء الأربعاء الماضى، تم وضعها على "جهاز "CPAP، ولم تصل لمرحلة احتياجها لجهاز تنفس صناعى.

وأضاف المصدر الطبى، أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، تحسنت فى الساعات الأخيرة، وانخفضت درجة حرارتها إلى 37 درجة، كما ارتفعت نسبة الأكسجين فى الدم، واصبحت طبيعية للغاية، كما تحسن الضغط والنبض لديها، مشيرًا إلى أن الفنانة رجاء الجداوى، رغم تحسن حالتها ما زالت على "جهازCPAP، وفى حالة تطور حالتها إلى الأفضل أكثر من ذلك، سوف تعود لغرفة عادية، وتترك العناية المركزة.

وأكد المصدر الطبى، أن أكثر شيء أثر  على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، هو تدهور حالتها النفسية، بسبب الشائعات التى انتشرت كثيرًا على السوشيال ميديا حول وفاتها، وهو مما تسبب فى توترها وزيادة عصبيتها، مشيرًا إلى أن العامل النفسى مهم للغاية فى تطوير الحالة الصحية لمصاب كورونا.

رابط الفيديو

https://www.facebook.com/Youm7/videos/703949950364845/?vh=e&d=n

 

 

 

 


رجاء الجداوى

الحالة الصحية لرجاء الجداوى

الفنانه رجاء الجداوى

اخبار رجاء الجداوى

العزل الصحى بالاسماعيليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التفاصيل الكاملة للحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى.. تحسن حالة "أم الفن" وانخفاض درجة حرارتها وارتفاع نسبة الأكسجين فى الدم.. تحسن الضغط والنبض واستمرار تواجدها بالرعاية

الخميس، 04 يونيو 2020 04:00 م

خير ومحبة.. قصص مبهرة هتعرفها لأول مرة عن رجاء الجداوي من أهل منطقتها (فيديو)

الخميس، 04 يونيو 2020 12:47 م

كندة علوش تطالب جمهورها بالدعاء لرجاء الجداوى: يا رب اشفى الكبيرة الغالية

الخميس، 04 يونيو 2020 11:45 ص

حنان مطاوع لرجاء الجداوى: حبيبة الكل ربنا يشفيكى وتطلعى منها أقوى

الخميس، 04 يونيو 2020 11:22 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة