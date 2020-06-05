اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تطبيق إجراءات صحية مشددة بجدة للحد من انتشار وباء كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:52 م
تطبيق إجراءات صحية مشددة بجدة للحد من انتشار وباء كورونا مواجهة كورونا - أرشيفية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، إعادة تشديد الإجراءات الصحية فى جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.

وأضاف أن الاحترازات المطبقة في مدينة جدة ستكون كالتالي:

-منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.

-تعليق أداء الصلوات في المساجد.

-تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

-تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

-استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات.

- السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.

-منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

-استمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مـع مراعـاة أن يكـون ذلك في أضيـق نطـاق، ووفـق الإجـراءات والضوابـط التـي تضعهـا الجهـة المعنية .

وشدَّد المصدر على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وأوضح المصدر أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليًا.


جدة

كورونا

وباء كورونا

السعودية

كورونا فى السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم

ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم

ترامب: أجرينا 20 مليون اختبار لكورونا.. والصين سبب تفشي الفيروس

ترامب: أجرينا 20 مليون اختبار لكورونا.. والصين سبب تفشي الفيروس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

فيديو..الداخلية تداهم مخازن الأغذية الفاسدة بالقاهرة والمحافظات

فيديو..الداخلية تداهم مخازن الأغذية الفاسدة بالقاهرة والمحافظات

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة