اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 11:56 م
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تشكيل لجنة لمتابعة المستشفيات المخصصة لعلاج حالات "كورونا" بالوادى الجديد

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:52 م
تشكيل لجنة لمتابعة المستشفيات المخصصة لعلاج حالات "كورونا" بالوادى الجديد محافظ الوادى الجديد يجتمع مع مسئولى الصحة بالمحافظة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تشكيل لجنة برئاسة حنان مجدى نائب المحافظ وعضوية مسئولي الرقابة الإدارية والأمن ومديرية الصحة والطب الوقائي والتفتيش الصيدلي بالمحافظة ، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين السابق لمتابعة العمل بالمستشفيات المخصصة لتشخيص وعلاج حالات كورونا .

وشدد الزملوط على ضرورة المتابعة اليومية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات مناسبة وإنتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم والتخلص الآمن من النفايات وإستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى .

كما عقد المحافظ لقاءَ عبر الفيديو كونفرانس مع مديري المستشفيات  بمراكز المحافظة للإطمئنان على توافر كافة الخدمات والأدوية اللازمة وإنتظام العمل والإطمئنان على الحالات التي تتلقي العلاج بها.

وحذر المحافظ من تداول أو نشر أي معلومات أو بيانات بخلاف المنشور بالبيان الرسمي للجنة الأزمة وخاصة ما يتعلق ببيانات المصابين (أسماء أومحل إقامة أو محل عمل) إحتراماََ لخصوصية المرضي وأسرهم، ويتعرض من يخالف ذلك للمسائلة القانونية.

 

 


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