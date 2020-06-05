تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ليبيا

وكالات

أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل ليبيا 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 209 إصابات.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المركز في بيان له إنه تسلم 648 عينة للكشف عن فيروس كورونا موزعة بواقع 351 من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و39 عينة من مختبر فرع المركز بمصراته، و96 عينة من مختبر فرع المركز سبها، و67 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و5 عينات من مختبر مستشفى الكويفية، و14 عينة من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و76 عينة من مختبر مستشفى المركزي.

وأكدت نتائج التحاليل سلبية 635 عينة وإيجابية 13 عينة موزعة بواقع ثلاث حالات جديدة من طرابلس عائدين من زيارة لمدينة براك الشاطئ، وحالة جديدة من مدينة سبها، و9 حالات لمخالطين من سبها وبراك الشاطئ، حسب بيان المركز.