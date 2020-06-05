تركيب بوابة تعقيم بديوان مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية.. صور

وكان وكيل الوزارة قد أعلن منذ فترة سابقة عن بدء مؤسسة تربيه البنين بمدينه الزقازيق في تصنيع بوابات تعقيم وتطهير وذلك بمعدل انتاج 3 بوابات يوميا وتم عرض احدي البوابات وتركيبها بمقر وزارة التضامن الاجتماعى، نظرًا لزيادة الحاجة لها في الآونة الأخيرة ومع بدء الحديث عن خطة التعايش مع فيروس كورونا واحتياج المؤسسات المختلفة لتلك البوابات لحماية موظفيها والمترددين عليها لتلقي الخدمه.

يأتي ذلك في إطار ما تشهده الدوله من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، والتحديات التي تفرضها تلك الجائحة على كافه المؤسسات للتصدي لهذه الأزمة الطارئة .

كانت أكدت محافظة الشرقية ،باستمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظه بالإضافة الي الإستمرار في نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه.

وشددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطة للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة، بالاضافة الي الاستمرار في نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضه وكيفية الوقاية منه وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين ، وتواصل بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضيه ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة ، فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشاره .