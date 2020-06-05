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ترامب: عمدة واشنطن غير كفؤ وتتقاتل مع الحرس الوطنى

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:27 م
ترامب: عمدة واشنطن غير كفؤ وتتقاتل مع الحرس الوطنى ترامب
كتب هيثم سلامة

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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمدة واشنطن موريل باوزر، عقب مطالبتها بإخلاء العاصمة من كل المظاهر العسكرية، موضحا أنها غير كفؤ وأنها تتقاتل الآن مع قوات الحرس الوطنى أنقذتها من الإحراج الشديد.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:"عمدة واشنطن غير الكفؤ موريل باوزر التي أصبحت ميزانيتها خارجة عن السيطرة تمامًا وتعود إلينا باستمرار من أجل "الصدقات" ، تتقاتل الآن مع الحرس الوطني ، الذي أنقذها من الإحراج الشديد".

ترامب عبر حسابه بموقع تويتر
ترامب عبر حسابه بموقع تويتر

وكانت أفادت فضائية العربية ، أن عمدة واشنطن وجهت رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب للمطالبة بإخلاء المدينة من كل المظاهر العسكرية وطالبت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل بوزير، من قبل الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى، بالانسحاب من العاصمة.

وقالت بوزير في تصريحات نشرها موقع روسيا اليوم، اليوم الخميس: "نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن".

وكانت بوزير أعلنت أمس الأربعاء عن تمديد نظام حظر التجول في المدينة ليوم إضافي في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.

وتشهد المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن إثر مقتل فلويد خلال القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس في 25 مايو.

 

 


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