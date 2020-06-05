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عمدة واشنطن تطالب ترامب بإخلاء المدينة من كل المظاهر العسكرية

الجمعة، 05 يونيو 2020 04:53 م
عمدة واشنطن تطالب ترامب بإخلاء المدينة من كل المظاهر العسكرية ترامب
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن عمدة واشنطن وجهت رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب للمطالبة بإخلاء المدينة من كل المظاهر العسكرية.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس، إن زيادة وجود الجيش الأمريكي وأجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك أفراد الأمن الذين يرتدون الزي المدني، في واشنطن أمر "مقلق، داعية الرئيس دونالد ترامب إلى الكشف عن الوكالات التي تعمل في المدينة في ظل الاحتجاجات على التفرقة العنصرية.

وكتبت بيلوسي رسالة إلى ترامب قالت فيها "نشعر بالقلق من تزايد العسكرة وغياب الوضوح الذي قد يؤجج الفوضى... الكونجرس والشعب الأمريكي بحاجة لمعرفة من المسؤول، وما هو تسلسل القيادة، وما هي المهمة، وبأي سلطة يعمل الحرس الوطني من ولايات أخرى في العاصمة".

 


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عمدة واشنطن

الجيش الامريكي

مظاهرات امريكا

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