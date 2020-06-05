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ترامب: السعودية وروسيا ساعدتا فى إنقاذ صناعة النفط الأمريكى

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:31 م
ترامب: السعودية وروسيا ساعدتا فى إنقاذ صناعة النفط الأمريكى ترامب
كتب رامى محيى الدين

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة أن السعودية وروسيا ساعدتا فى إنقاذ صناعة النفط الأمريكي. في سياق آخر، أكد ترمب خلال مؤتمر صحفي أن إدارته ستعيد فتح الاقتصاد الأمريكي، مشيراً أن إلى البلاد تجاوزت أزمة كورونا.وقال ترمب: "أنقذنا أرواح الملايين بقرار إغلاق الولايات المتحدة"، مضيفاً: "تعلمنا الكثير من جائحة كورونا".

في سياق آخر، جدد ترمب اتهامه للصين بالتسبب بتفشي فيروس كورونا في العالم.

كما قال ترمب إن "الاقتصاد الصيني لن يلحق باقتصادنا"، مضيفاً أن بكين "استغلت الولايات المتحدة على مدى سنوات".

وذكّر بأن واشنطن فرضت على الصين "عشرات المليارات من الرسوم" مؤخراً.

وأخيراً وقّع ترمب قراراً لحماية الرواتب من تداعيات جائحة كورونا.

 


ترامب

السعودية

روسيا

النفط الأمريكي

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