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بيطرى الوادى الجديد: تعقيم 60 منشأة حكومية بمركز الداخلة والقرى التابعة له

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:35 م
بيطرى الوادى الجديد: تعقيم 60 منشأة حكومية بمركز الداخلة والقرى التابعة له تعقيم مصالح حكومية - ارشيفيه
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من من تعقيم وتطهير 60 منشأًة حكومية على مستوى مركز الداخلة والقرى التابعة له، وذلك ضمن الخطة التى تقودها المديرية بالتنسيق مع المديريات الأخرى وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء محمد الزملوط بتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الدورى للمنشأت والمصالح الحكومية والمبانى الغير حكومية أيضا ومنازل الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم .

وفى سياق متصل، أكد ناجي، فى بيان صحفى له، الدفع بالفرق البيطرية بالفرافرة والخارجة وباريس وبلاط للتواجد على المنافذ الخاصة بالمحافظة والتى تربطها بالمحافظات الأخرى لإجراء الرش والتعقيم، ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف ناجي، أن المديرية تتولى تعقيم منازل المرضى الذين ثبتت إيجابيتهم لفيروس كورونا، فى المراكز الإدارية الثلاثة (الخارجة-الداخلة – باريس)، التى ظهرت بها حالات إيجابية للفيروس مع تعقيم المنازل للمرضى والمنازل المجاورة لها.

وأوضح ناجى، أنه يجرى التعامل مع البؤر المصابة أو المشتبه فى إصابتها أو انتقال العدوى لها، من خلال فريق مدرب على أعلى مستوى، وباستخدام الأجهزة والمعدات الخاصة لذلك، بالإضافة إلى التخلص من ملابس الأمان المخصصة للتعامل مع الإصابات لكل منزل يجرى التعامل معه.


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