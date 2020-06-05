اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 07:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:00 ص
بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم الجامع الازهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعتلى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، درجات منبر الجامع الأزهر الشريف، خطيبا لصلاة الجمعة، اليوم، وذلك فى أول جمعة منذ 20 مارس الماضى، ومرور 66 يوما، آخر جمعة شهدها الجامع قبل قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر قرار بغلق الجامع نظرا لجائحة انتشار فيروس كورونا.
 
وأعلن الأزهر الشريف إقامة صلاة الجمعة اليوم في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به بدون حضور مصلين، مع إتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا. 
 
وأوضح الأزهر الشريف أن خطبة الجمعة سيلقيها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن «الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد»، وستبث الخطبة على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، فيما حددت إدارة البرامج الدينية بالتلفزيون المصرى الشيخ طه النعمانى قارئ لقرآن الجمعة.
 
الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أكد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك هي خطبة الجمعة الأولى منذ قرار الغلق بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرا أنها بشرة خير، داعيا الله أن يرفع البلاء و الوباء عن الإنسانية جمعاء.
 
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أنه من المتعارف لدى أهل العلم أن قبلة الجامع الأزهر مستجاب فيها الدعاء بإذن الله، فلقد تعاهد الأئمة والعلماء قبل إسناد أي تكليف لهم أن يتوجهوا إلى قبلة الأزهر الشريف لأنها مقر العلماء العاملين والأولياء والصالحين ويصلوا ركعتين ويدعوا الله أن يستجيب وأن يجعل التوفيق حليفهم.
 
وتابع: خطبة الجمعة ستكون بعنوان الإسلام فى مواجهة النوازل والشدائد ونحن سنتضرع إلى الله ليكشف الغمة عنا فى الأزهر الشريف وسنوجه نداءات للعالم الإنساني والبشرية جمعاء والأمة الإسلامية وللأطقم الطبية ولرجال الاعمال والمال ليتكاتف الجميع من أجل تجاوز تلك الأزمة.
 
 
 

الجامع الازهر الشريف

مشيخة الازهر

صلاة الجمعة

فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

غدا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

غدا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

انتهاء اليوم الـ72 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ72 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا

نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا

تقرير برلمانى: تعديلات "صندوق مصر السيادى" ترفع كفاءته وتدعم الاقتصاد القومى

تقرير برلمانى: تعديلات "صندوق مصر السيادى" ترفع كفاءته وتدعم الاقتصاد القومى

قانون المرافعات: أحكام النفقة والأجور يجوز معها النفاذ المعجل حتى مع الاستئناف

قانون المرافعات: أحكام النفقة والأجور يجوز معها النفاذ المعجل حتى مع الاستئناف

عقوبات رادعة ضد وضع إعلانات ولافتات بالطرق بالمخالفة ودون ترخيص

عقوبات رادعة ضد وضع إعلانات ولافتات بالطرق بالمخالفة ودون ترخيص

بالقانون.. تعديلات "الطوارئ" تتيح إخضاع المستشفيات الخاصة لإشراف الدولة

بالقانون.. تعديلات "الطوارئ" تتيح إخضاع المستشفيات الخاصة لإشراف الدولة

فريق من معهد البحوث الفلكية يرصد ظاهرة الخسوف اليوم والظاهرة تبث "أون لاين"

فريق من معهد البحوث الفلكية يرصد ظاهرة الخسوف اليوم والظاهرة تبث "أون لاين"

قانون العمل: العجز الكلى للعامل ينهى عقده والجزئى لا ينهيه

قانون العمل: العجز الكلى للعامل ينهى عقده والجزئى لا ينهيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة