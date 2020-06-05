وأضاف كليفرلي - في تغريدة له قبيل بدء زيارته الافتراضية لفلسطين أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن بريطانيا ما زالت تسعى من أجل حل الدولتين وتعارض سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، كما أن موقفها المعارض لضم الأراضي الفلسطينية واضح.



وكان الوزير البريطاني التقى خلال زيارته الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رئيس الوزراء محمد اشتية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، إضافة إلى سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.



ومن ناحيته، أعرب زملط عن شكره للحكومة البريطانية على تقديمها دعم إضافي بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لمساعدة فلسطين في مواجهة وباء كورونا وتداعياته الصحية والاقتصادية.



وطالب زملط، الحكومة البريطانية، بمساعدة فلسطين في التصدي لفيروس الاحتلال والاستعمار ومخططات الضم من خلال خطوات استباقية تشمل فرض عقوبات على دولة الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين.



وكان كليفرلي قد التقى أيضا بنشطاء فلسطينيين في مدينة القدس، ومنطقة خان الأحمر من خلال الفيديو كونفرانس، حيث وقف على القضايا التي تواجهها مدينة القدس والتهديدات المتكررة بالهدم التي تتعرض لها منطقة خان الأحمر.