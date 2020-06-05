بريطانيا توقف تجربة هيدروكسى كلوروكين على مرضى كورونا بعد ثبوت عدم جدواه

لندن (رويترز)

أوقف العلماء البريطانيون، اليوم الجمعة، تجربة كبيرة لاستكشاف نتيجة استعمال العقار المضاد للملاريا هيدروكسى كلوروكين على المصابين بمرض كوفيد-19 الوبائى بعد أن أظهرت النتائج الأولية عدم وجود دليل على جدواه.

وقال مارتن لاندراى الأستاذ بجامعة أوكسفورد والذى يشارك فى التجربة "استعرضنا البيانات وتوصلنا إلى أنه لا يوجد دليل على أثر مفيد لهيدروكسى كلوروكين على المرضى الذين يعالجون من كوفيد، وقررنا وقف تسجيل المرضى لاختبار هيدروكسى كلوروكين عليهم على أن يسرى القرار على الفور"، وأضاف "هذا ليس علاجا لكوفيد-19".