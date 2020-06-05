براين هوك: سنواصل العمل للإفراج عن الأمريكيين المعتقلين ظلما فى إيران

كتب رامى محيى الدين

صرح المبعوث الأمريكى الخاص بالشؤون الإيرانية براين هوك، أن أمريكا ستواصل نهج العقوبات ضد إيران لدفعها للتفاوض، على إيران التفاوض حول اتفاق نووي جديد، وعليها أن تقابل الدبلوماسية بالدبلوماسية، كما سنواصل العمل للإفراج عن الأمريكيين المعتقلين ظلما في إيران، حسبما نشرت قناة العربية في خبر عاجل.

وفى وقت سابق، شدد وزير الدفاع الإيرانى، أمير حاتمى، في وقت سابق، على أن رد طهران ضد أى اعتداء يستهدف أمنها القومى، سيكون حاسما، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

وأكد حاتمى خلال تقديم إفادة فى لجنة الأمن القومى فى البرلمان قائلا: "فى الدفاع عن المصالح الإيرانية وأمننا القومى سيكون الرد على أى معتد سريعا وحازما ومؤلما".

ودعت إيران إلى محاسبة الولايات المتحدة بشأن تعزيزها العقوبات على طهران ودول أخرى، وفى وقت سابق اليوم، حذرت طهران من أى إجراء تتخذه واشنطن يستهدف ناقلاتها المتجهة نحو فنزويلا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوى، إن بلاده سترد على أى إجراء أمريكى يستهدف ناقلات النفط الإيرانية المتجهة نحو فنزويلا، منوها بأنها تجارة مشروعة رسميا وقانونيا.