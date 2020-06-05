اليوم السابع
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خالد صلاح
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الناشطة السويدية تونبرى: الرئيس البرازيلى فشل فى إدارة أزمة كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:37 م
الناشطة السويدية تونبرى: الرئيس البرازيلى فشل فى إدارة أزمة كورونا جريتا تونبرى الناشطة السويدية المعنية بالمناخ
برازيليا ساو باولو (رويترز)

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قالت الناشطة السويدية المعنية بالمناخ جريتا تونبرى، اليوم الجمعة، إن الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو فشل فى إدارة أزمة فيروس كورونا وذلك بعد يوم من زيادة قياسية فى عدد الوفيات بالبلد الواقع بأمريكا الجنوبية.

 

وقالت الناشطة البالغة من العمر 17 عاما فى مؤتمر صحفى عبر الفيديو "حكومة بولسونارو فشلت بالتأكيد فى مواجهة وباء فيروس كورونا كما حدث مع حكومات أخرى"، وأحجمت الرئاسة البرازيلية عن التعقيب.

 

وانتقد بولسونارو بشدة إجراءات إغلاق الأنشطة التجارية غير الضرورية وإجبار الناس على ملازمة المنازل لإبطاء انتشار الفيروس قائلا إن الضرر الاقتصادى أسوأ من المخاطر الصحية.

 

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية مساء أمس الخميس وفاة 1437 شخصا بالفيروس خلال 24 ساعة ليصل مجمل الوفيات فى البلاد إلى أكثر من 34 ألف شخص فى المركز الثالث عالميا متجاوزة إيطاليا.

 

 


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