الصين تسجل 5 إصابات جديدة بكوفيد-19 و3 حالات دون أعراض

رويترز

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة إن البلاد سجلت خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الرابع من يونيو حزيران وثلاث حالات لم تظهر عليها أعراض المرض.

وأضافت أن الحالات الخمس كلها وافدة من الخارج. كانت الصين قد سجلت في الثالث من يونيو حزيران حالة إصابة مؤكدة بالإضافة إلى أربع حالات دون أعراض.

ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكدة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الصين إلى 83027 ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634.