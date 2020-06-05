اليوم السابع
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السعودية: إعادة فرض حظر التجول فى جدة لمدة أسبوعين

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:42 م
السعودية: إعادة فرض حظر التجول فى جدة لمدة أسبوعين أرشيفية
وكالات

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صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، أنه بناءً على ما نص عليه البيان المنشور يوم الإثنين، من أن جميع الإجراءات الواردة فيه تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، للنظر في تمديد أى مرحلة أو العودة عنها إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشدَّدة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة، فقد تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441 هجرية الموافق 6 يونيو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441 هجرية الموافق 20 يونيو 2020 ميلادية.

وستكون الاحترازات المطبقة في مدينة جدة كالتالي:

-منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.

-تعليق أداء الصلوات في المساجد.

-تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

-تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

-استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات.

- السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.

-منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

-استمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مـع مراعـاة أن يكـون ذلك في أضيـق نطـاق، ووفـق الإجـراءات والضوابـط التـي تضعهـا الجهـة المعنية.

وشدَّد المصدر على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وأوضح المصدر أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليًا.

وأكد أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه.

 


السعوديه

جده

حظر تجول

كورونا

مكافحه كورونا

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