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الرى وجامعة المنصورة يوقعان بروتوكول تأهيل وتبطين المجارى المائية والاستفادة من الأبحاث

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:33 ص
الرى وجامعة المنصورة يوقعان بروتوكول تأهيل وتبطين المجارى المائية والاستفادة من الأبحاث الرى وجامعة المنصورة يوقعان بروتوكول تأهيل وتبطين المجارى المائية
الدقهلية شريف الديب

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وقعت وزارة الموارد المائية والرى وكلية الهندسة جامعة المنصورة، بروتوكول تعاون تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، لتفعيل دور الجامعات المصرية فى شتى المجالات العملية والتنموية بالوزارة، وفى إطار خطة الدولة فى الحفاظ على المياه من خلال مشروع تأهيل وتبطين المجارى المائية لترشيد المياه.

حضر التوقيع عن وزارة الرى كل من المهندس عبدالفتاح جابر الباز، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظه الدقهلية، والمهندس نادى سمير جرجس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظتى دمياط وبورسعيد، وعن جامعة المنصورة الدكتور محمد عبدالعظيم محمد عميد كلية الهندسة ورئيس مركز الدراسات الاستشارية للكلية.

وقال المهندس عبد الفتاح جابر الباز، إن البرتوكول يهدف إلى الاستفادة من دور الجامعات فى الدراسات والأبحاث وضبط الجودة والاستشارات الهندسية فى التصميمات والإشراف على التنفيذ من خلال مشروع تأهيل وتبطين المجارى المائية لترشيد المياه.

وأضاف الباز، فى تصريح صحفي، أن البرتوكول سيكون بداية للتعاون المثمر بين الوزارة والجامعة فى المستقبل مما تمنى أن يعود بالتقدم والازدهار لبلادنا الحبيبة مصر فى جميع مناحى الحياة.

 

 


الدقهلية

جامعة المنصورة

وزارة الري

كلية هندسة المنصورة

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