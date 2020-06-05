اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرهبان الفرنسيسكان: الاحتفال بالقديس أنطونيوس دون جمهور وفتح الكنيسة للاعتراف

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:42 م
الرهبان الفرنسيسكان: الاحتفال بالقديس أنطونيوس دون جمهور وفتح الكنيسة للاعتراف الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي للفرنسسكان
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلنت كنيسة سان أنطوان بالظاهر التابعة للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، عن اقتصار احتفالاتها بتساعية عيد القديس أنطونيوس البدواني على الرهبان فقط.

 

وأشارت الرهبنة الفرنسيسكانية، في بيان لها، إلى أن أبواب الكنيسة ستفتح للصلاة الشخصية خلال فترة احتفالاتها بعيد القديس أنطونيوس بمواعيد محددة تتمثل في فتحها من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا للاعتراف والمناولة، وعقبها تُغلق أبواب الكنيسة تماما ولا يُسمح لأحد بالدخول نهائيا حتى صباح اليوم التالي.

وسيقام قداس يومي خلال التُساعية مُقتصر على الرهبان فقط، ولا يُسمح لأحد بالحضور، ولكن سيتم بث القداس مباشرة من خلال البث المباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

فيما تواصل الكنيسة القبطية الكاثوليكية العمل بتوصيات البيان الرابع والذى صدر من صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بتاريخ 10 مايو الحالي، ومن المقرر انعقاد سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو لدراسة الأمر.

ونلحق أهم التوصيات التى جاءت به:

1. استمرار إيقاف صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، على أن يقوم الآباء الكهنة بالاحتفال بالقداس يوميا، ويكون الاحتفال قاصرا على رعاة كل كنيسة واثنان أو ثلاثة من الشمامسة والمرتلين بدون حضور المؤمنين.

2. يستمر قصر صلوات الجنازات على أسرة المنتقل.

3. يُسمَح بالاحتفال بالأكاليل في الكنيسة فقط، على أن يلتزم العروسان بكتابة إقرار يلتزمان فيه أن يكون الحاضرون عددهم ستة أشخاص بجانب الكاهن المحتفل بالإكليل والشماس الخادم.

4. يُسمَح بالاحتفال بسر المعمودية في الكنيسة فقط، على أن يلتزم الوالدان بعدد أربعة أشخاص بجانب الكاهن المحتفل والشماس الخادم.

5. يتم تعليق كل الأنشطة الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر.

 


الفرنسسكان

الانبا انطونيوس

الرهبان الفرينسسكان

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة