الرهبان الفرنسيسكان: الاحتفال بالقديس أنطونيوس دون جمهور وفتح الكنيسة للاعتراف

كتبت سارة علام

أعلنت كنيسة سان أنطوان بالظاهر التابعة للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، عن اقتصار احتفالاتها بتساعية عيد القديس أنطونيوس البدواني على الرهبان فقط.

وأشارت الرهبنة الفرنسيسكانية، في بيان لها، إلى أن أبواب الكنيسة ستفتح للصلاة الشخصية خلال فترة احتفالاتها بعيد القديس أنطونيوس بمواعيد محددة تتمثل في فتحها من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا للاعتراف والمناولة، وعقبها تُغلق أبواب الكنيسة تماما ولا يُسمح لأحد بالدخول نهائيا حتى صباح اليوم التالي.

وسيقام قداس يومي خلال التُساعية مُقتصر على الرهبان فقط، ولا يُسمح لأحد بالحضور، ولكن سيتم بث القداس مباشرة من خلال البث المباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

فيما تواصل الكنيسة القبطية الكاثوليكية العمل بتوصيات البيان الرابع والذى صدر من صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بتاريخ 10 مايو الحالي، ومن المقرر انعقاد سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو لدراسة الأمر.

ونلحق أهم التوصيات التى جاءت به:

1. استمرار إيقاف صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، على أن يقوم الآباء الكهنة بالاحتفال بالقداس يوميا، ويكون الاحتفال قاصرا على رعاة كل كنيسة واثنان أو ثلاثة من الشمامسة والمرتلين بدون حضور المؤمنين.

2. يستمر قصر صلوات الجنازات على أسرة المنتقل.

3. يُسمَح بالاحتفال بالأكاليل في الكنيسة فقط، على أن يلتزم العروسان بكتابة إقرار يلتزمان فيه أن يكون الحاضرون عددهم ستة أشخاص بجانب الكاهن المحتفل بالإكليل والشماس الخادم.

4. يُسمَح بالاحتفال بسر المعمودية في الكنيسة فقط، على أن يلتزم الوالدان بعدد أربعة أشخاص بجانب الكاهن المحتفل والشماس الخادم.

5. يتم تعليق كل الأنشطة الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر.