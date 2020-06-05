وأشار فرنانديز، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إلى أن القرار تم اتخاذه عقب تجاوز البلاد 20 ألف حالة مؤكدة، مشيرا إلى أن الحظر الذي فرض منذ 20 مارس الماضي، والذي كان من المقرر أن يرفع في 7 يونيو الجاري، تم تمديده بسبب حالات الإصابة المرتفعة، على الرغم من أن المسؤولين خففوا القيود في بعض مناطق البلاد.



يشار إلى أن الأرجنتين نجحت في إبطاء ارتفاع الإصابات الجديدة، بفرض إجراءات عزل عام صارمة على مستوى البلاد، حيث لا تسمح لسكان المدن الكبرى بمغادرة منازلهم، إلا للأعمال الضرورية أو حالات الطوارئ، أو شراء الغذاء ولوازم الأسرة.