اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 10:53 ص
خالد صلاح
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الذهب يتجه لتكبد خسارة لأسبوع ثالث فى ظل مؤشرات على التعافى

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:16 ص
الذهب يتجه لتكبد خسارة لأسبوع ثالث فى ظل مؤشرات على التعافى أرشيفية
رويترز

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تراجع الذهب اليوم الجمعة، قبيل تقرير مهم للوظائف في الولايات المتحدة ويبدو متجها صوب تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي في الوقت الذي أوقدت فيه الآمال بتعاف اقتصادي الاهتمام بأصول تُعتبر أعلى مخاطرة مثل الأسهم على حساب المعدن النفيس.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1708.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، بينما نزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9 % إلى 1711.80 دولار.

وتراجع المعدن الأصفر نحو 1% منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في أول مايو .

لكن الأسعار الفورية للذهب تظل منخفضة ثلاثة بالمئة فحسب عن أعلى مستوى في سبع سنوات والذي بلغته الشهر الماضي بعد أن أطلقت بنوك مركزية موجة من إجراءات التحفيز لمكافحة تباطؤ مرتبط بفيروس كورونا.

وقال إدوارد مويا المحلل الأول للسوق لدى أواندا للوساطة "أسعار الذهب تتعرض لضغط بعد ارتفاع معجز لسوق الأسهم".

وعلى الرغم من بعض الخسائر التي تكبدتها في وقت مبكر من الجلسة، تتجه الأسهم الآسيوية صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 2011.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع انخفاض الوظائف بواقع ثمانية ملايين بعد هبوط قياسي قدره 20.537 مليون في أبريل نيسان وفقا لمسح أجرته رويترز.

وضخ المزيد من التحفيز وانخفاض أسعار الفائدة يفيد الذهب في المعتاد، ويُعتبر المعدن الأصفر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 1942.46 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 % إلى 838.49 دولار.


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