الداخلية السعودية تعلق الحضور للعمل بالقطاعين العام والخاص في جدة

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الداخلية السعودية قررت تعليق الحضور للعمل بالقطاعين العام والخاص في جدة.

واستقبلت مساجد السعودية اليوم ماعدا مكة المكرمة، المصلين فى أول صلاة جمعة، عقب إعادة فتح المساجد التى أغلقت لأكثر من 70 يوما بسبب فيروس كورونا. وفق العربية.

وتعد صلاة الجمعة اليوم هي الأولى منذ تعليق أداء الصلوات والجمع في المساجد والجوامع بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي بدأ في مارس الماضى.

وكانت قد صدرت الموافقة مؤخرا على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، اعتباراً من يوم الأحد، الموافق الثامن من شهر شوال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

الموافقة شملت استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام، وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً.