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الآلاف يتظاهرون فى النمسا تضامنًا مع جورج فلويد ضد العنصرية

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:02 م
الآلاف يتظاهرون فى النمسا تضامنًا مع جورج فلويد ضد العنصرية الشرطه النمساوية
كتبت: هناء أبو العز

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تظاهر المئات،  في ميدان حقوق الإنسان  وسط العاصمة النمساوية فيينا، ضد العنصرية وتضامنا مع حادث مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد  على يد الشرطة الأمريكية، حيث نظم المظاهرة عدد من الأحزاب اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان في النمسا وأوروبا.
 
وقالت مصادر إعلامية محلية إن المتظاهرين حملوا لافتات تندد بالعنصرية والتمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين، مطالبين بوقف كل انتهاكات حقوق الإنسان فى العالم.
 
وقدرت المصادر عدد المشاركين في المظاهرين بنحو 50 الف متظاهر، معربة عن قلقها من تداعيات هذه المظاهرة التى لم يتم فيها مراعاة مسافة الأمان، كما لم يرتد عدد كبير الكمامات مما يعزز المخاوف من حدوث موجة ثانية من وباء كورونا فى البلاد.
 
وسبق أن خرجت مظاهرات مماثلة في عدة مدن أوروبية أخرى للاحتجاج ضد العنصرية، قبل أن تقوم الشرطة بتفريقها خوفا من انتشار عدوى كورونا.
 
يذكر أن المدن الأمريكية تشهد منذ الـ 25  مايو الماضي، مظاهرات حاشدة رافقها بعض اعمال العنف، ضد مقتل “فلويد” على يد شرطي أبيض.
 

النمسا

فيينا

تظاهرات ضد العنصرية

جورج فلويد

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