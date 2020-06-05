اليوم السابع
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إقامة أول صلاة جمعة في مساجد السعودية بعد توقف 70 يوما بسبب كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:05 م
إقامة أول صلاة جمعة في مساجد السعودية بعد توقف 70 يوما بسبب كورونا المصلين بأحد مساجد السعودية بعد إعادة فتحها
إيمان حنا

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استقبلت مساجد السعودية اليوم ماعدا مكة المكرمة، المصلين فى أول صلاة جمعة، عقب إعادة فتح المساجد التى أغلقت لأكثر من 70 يوما بسبب فيروس كورونا. وفق العربية.

وتعد صلاة الجمعة اليوم هي الأولى منذ تعليق أداء الصلوات والجمع في المساجد والجوامع بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي بدأ في مارس الماضى.

وكانت قد صدرت الموافقة مؤخرا على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، اعتباراً من يوم الأحد، الموافق الثامن من شهر شوال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

الموافقة شملت استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام، وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً.

وقد اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 3869 مسجدا إضافيا للصلاة مؤقتا بدءاً من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة لتخفيف الزحام بالجوامع وتحقيق التباعد بين المصلين ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد-19.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الشئون الإسلامية ، والتي أوضحت فيه أن عدد المساجد الإضافية المؤقتة في مناطق المملكة على النحو التالي: الرياض 656، مكة المكرمة 455، المدينة المنورة 165، الشرقية 484، القصيم 205، الجوف 92، عسير 400، الباحة 84، حائل 257، تبوك 74، جازان 816، نجران 60، الحدود الشمالية 121.


مساجد السعودية

صلاة الجمعة

اعادة فتح المساجد

كورونا

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