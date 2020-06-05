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إصابة سائق مجلس مدينة دكرنس بالدقهلية فى حادث تصادم مع سيارة نقل

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:43 م
إصابة سائق مجلس مدينة دكرنس بالدقهلية فى حادث تصادم مع سيارة نقل إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أصيب سائق مجلس مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية بعد اصطدامه مع سيارة نقل حال قيامه بتوصيل نائب رئيس المجلس لشربين، وتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة  إلى مأمور مركز شربين بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة مع أخري ربع نقل على طريق المنصورة شربين.
 
وعلى الفور انتقل الرائد محمد الأرضي رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل بمقطورة تحمل لوحات رقم 1359 د ط ب ،والمقطورة رقم 8348 دم ث، مع سيارة ربع نقل خاصة تابعة لرئاسة مركز دكرنس، تحمل لوحات رقم 7918 د ط ب، وذلك ما بين قرية محلة انحاق وبساط كرم الدين، أثناء توصيل طه السباعي نائب رئيس مجلس المدينة.
 
وأسفر الحادث عن إصابة السائق أحمد موسي على موسي 30 سنة مقيم بدكرنس، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته، وتم التحفظ على السيارة النقل، وتم تحرير المحضر رقم 7446جنح مركز شرطة شربين لسنة 2020 .
 
 

 


الدقهلية

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طريق المنصورة شربين

حادث سيارة مركز دكرنس

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