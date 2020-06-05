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إحباط تهريب 25 كيلو حشيش عبر قناة السويس بقيمة 1.7 مليون جنيه

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:23 ص
إحباط تهريب 25 كيلو حشيش عبر قناة السويس بقيمة 1.7 مليون جنيه المتهم
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالسويس لمحاولته تهريب 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش من شرق قناة السويس إلى غربها عبر نفق الشيهد أحمد حمدى ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إعتزام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة جنوب سيناء) نقل وتهريب وترويج شحنات كبيرة من مخدر الحشيش من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها عبر نفق الشهيد أحمد حمدى ، وإعداد وتجهيز مخزن سرى معد خصيصاً بالسيارة قيادته .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس ، أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة قيادته فى كمين أعد له بمنطقة شرق النفق بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس ، وبحيازته (252 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25,200 كيلو جرام) مخبأة داخل مخزن سرى خلف التجويف المخصص للإطار الإحتياطى للسيارة ( مبلغ مالى - عدد 2 هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بواحد مليون وسبعمائة وأربعة وستون ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

المتهم
المتهم

 

المضبوطات
المضبوطات

 

 


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