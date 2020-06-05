اليوم السابع
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خالد صلاح
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أوكرانيا تسجل 15 حالة وفاة جديدة بكورونا و 553 إصابة خلال 24 ساعة

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:32 ص
أوكرانيا تسجل 15 حالة وفاة جديدة بكورونا و 553 إصابة خلال 24 ساعة كورونا
أ ش أ

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 أعلن مركز الصحة العامة الأوكراني، اليوم /الجمعة/، تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 25 ألفا و963 حالة.
 
وأوضح المركز - حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 762، بينما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 11 ألفا و372 شخصا.
 
وأشار إلى أن نسبة السيدات المصابات بالفيروس بلغت 58%، كما شكلت نسبة الإصابات في الأعمار بين 30 و49 عاما 35%، في حين وصلت نسبة الإصابات للأعمار التي تتراوح بين 50 و69 عاما إلى 37%.. لافتا إلى أن مدينة كييف ومنطقتا لافيف وريفني سجلت أكبر عدد إصابات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

كورونا

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فيروس

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