أوقاف كفر الشيخ: بدأنا فى بيع صكوك الأضاحى ونستهدف مليون ونصف جنيه

وأكد الفقى، أن فريق عمل الصكوك أبلى بلاء حسنا، والمنابر لعبت دورا رئيسيا في تبصير الناس بأهميتها، مشيراً إلى أن الشفافية والمصارحة فى الأعوام الماضية، كانت سببا فى التفاف الجماهير حول صكوك الأوقاف هذا العام .

وقال الفقى إن المديرية وزعت 18 طنا على الفقراء والمساكين والمناطق الأكثر احتياجا العام الماضي، ويتوقع أن تصدر المحافظة الأوقاف فى مبيعات صكوك الأضاحى مثل العام الحالي، مؤكداً أن وزارة الأوقاف لا تتوانى فى تقديم كل العون للفقراء وأصحاب الحاجات من خلال إدارات البر بالمديريات الإقليمية، وأن الشفافية والثقة المتبادلة بيننا وبين الجماهير، كان لها دور بارز فى الارتفاع بالمبيعات فى الأعوام الماضية، مشيراً إلى المستهدف للبيع في محافظة كفر الشيخ هذا العام هو مليون ونصف جنيه.