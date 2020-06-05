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أوقاف كفر الشيخ: بدأنا فى بيع صكوك الأضاحى ونستهدف مليون ونصف جنيه

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:19 م
أوقاف كفر الشيخ: بدأنا فى بيع صكوك الأضاحى ونستهدف مليون ونصف جنيه الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن المديرية بدأت فى بيع صكوك الأضاحى الخاص بوزارة الأوقاف للعام الرابع على التوالى، وذلك عبر منافذها بالإدارات وفي جميع مراكز المحافظة، مؤكداً أن مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، حققت المستهدف فى مبيعات الصكوك العام الماضى، والتى بلغت 680 صكا، بمبلغ مليون و224 الف جنيه، بزيادة عن العام الماضى.

وأكد الفقى، أن فريق عمل الصكوك أبلى بلاء حسنا، والمنابر لعبت دورا رئيسيا في تبصير الناس بأهميتها، مشيراً إلى أن الشفافية والمصارحة فى الأعوام الماضية، كانت سببا فى التفاف الجماهير حول صكوك الأوقاف هذا العام .

وقال الفقى إن المديرية وزعت 18 طنا على الفقراء والمساكين والمناطق الأكثر احتياجا العام الماضي، ويتوقع أن تصدر المحافظة الأوقاف فى مبيعات صكوك الأضاحى مثل العام الحالي، مؤكداً أن وزارة الأوقاف لا تتوانى فى تقديم كل العون للفقراء وأصحاب الحاجات من خلال إدارات البر بالمديريات الإقليمية، وأن الشفافية والثقة المتبادلة بيننا وبين الجماهير، كان لها دور بارز فى الارتفاع بالمبيعات فى الأعوام الماضية، مشيراً إلى المستهدف للبيع في محافظة كفر الشيخ هذا العام هو مليون ونصف جنيه.

 

 


 

 


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