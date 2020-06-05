اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 12:30 م
خالد صلاح
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ألمانيا: طلبيات التوريد الصناعية انخفضت 25.8 %

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:22 م
ألمانيا: طلبيات التوريد الصناعية انخفضت 25.8 % تفشى كورونا فى دول العالم
رويترز

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قالت وزارة الاقتصاد في ألمانيا اليوم الجمعة، إن طلبيات التوريد الصناعية الألمانية انخفضت 25.8 % في أبريل ، لتعاني من أكبر تراجع لها منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات في 1991، لكن العمود الفقرى لأكبر اقتصاد في أوروبا تجاوز القاع على الأرجح.

وتظهر بيانات رسمية أن الطلبيات المحلية انخفضت 22.3 % بينما نزلت الطلبيات من الخارج 28.1 % كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الطلبيات بصفة عامة 19.7 %.

وقالت الوزارة في بيان "لكن، في ضوء التخفيف التدريجي (لقيود فيروس كورونا)، فإن قاع الركود الصناعي يجب أن يكون مر الآن".

وتواجه ألمانيا احتمال تسجيل أكبر ركود من الحرب العالمية الثانية، على الرغم من التخفيف الحالي لإجراءات العزل العام التي تسببت في إغلاق المتاجر والشركات والمصانع.

وقال البنك المركزي الألماني بوندسبانك إن الاقتصاد سينكمش بشكل كبير هذا العام وربما يحتاج إلى عامين لتعويض ما خسره.

وقال بوندسبانك في توقعاته نصف السنوية إن الاقتصاد سينكمش 7.1 % في 2020 بناء على أرقام مُعدلة في ضوء التقويم و6.8 بالمئة بناء على بيانات غير معدلة.

وأشار مسح أجراه معهد إيفو الاقتصادي ونُشر اليوم الجمعة، إلى لأن نصف الشركات الألمانية علقت استثمارات في مايو أيار، بينما ألغت 28 بالمئة من الشركات مشاريع استثمارية تماما فيما تلقى جائحة فيروس كورونا بثقلها.

وقال كلاوس فولرابه رئيس المسوح في المعهد "تلك أرقام تبعث على القلق لتنمية الاقتصاد في الأجل الطويل".


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