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أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الجمعة.. 5 أصناف تبدأ بـ1.5 جنيه

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:01 م
أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الجمعة.. 5 أصناف تبدأ بـ1.5 جنيه الخضروات
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 5-6 -2020، وفقاً للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم بلغت 1.5-4 جنيهات، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيها، وسجلت أسعار الفاصوليا 2-5 جنيه، وسجل سعر كيلو البصل 2.5-3.5 جنيه. 
 
وأضاف "النجيب"، أن سعر الباذنجان البلدى يتراوح بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومى يتراوح بين 1.5-2.5 جنيه، فيما سجلت أسعار الكوسة بين 1.5 - 4.5 جنيهاً، واستقر سعر الخيار ما بين 3-6، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، و سعر الثوم ليتراوح  4-7 جنيهاً.
 
وذكر نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريح لليوم السابع، أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات. 
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.
 
فيما أكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة  لـ2 مليون و400 ألف طن،  وانفراجه في تدفق  الصادرات إلى جميع الأسواق العالمية والأوربية، طبقاً للشروط الحجرية والتي  تتفق مع الدول المستوردة، وفتح  منافذ جديدة، بالإضافة إلى تقديم  العديد من دول الخليج تسهيلات لدخول المنتجات المصرية لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقاً للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن  زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

اسعار الخضروات اليوم

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