وكيل صحة الدقهلية يجتمع مع الفوج السادس من الأطقم الطبية بـ"حجر تمى الأمديد"

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور سعد عبد اللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، صباح اليوم اجتماعا مع الفوج السادس من الأطقم الطبية، والمكلف بالذهاب إلى مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد، تدريجياً ابتداءاً من اليوم الخميس، الموافق 4 يونية، وذلك فى حضور الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، للطب الوقائي، ومدير إدارة التمريض بالمديرية.

وأشاد مكى بمجهودات وتضحيات الأطقم الطبية، وأنهم ركيزة أساسية فى تقديم الخدمة الطبية لمواجهة فيروس الكورونا المستجد .

وأوضح لهم الإجراءات الوقائية، والاحترازية ومكافحة العدوى، فى التعامل مع مرضى الكورونا بمستشفى الحجر الصحي، حرصاً على صحة الفريق الطبى وكذلك الاهتمام بالمرضى وتقديم اعلى رعاية طبية ممكنة،

كما شدد على ان صحة وسلامة الفريق الطبى يحتل اولوية كبرى، وان يحرص الفريق الطبى على تنفيذ تعليمات وبروتوكولات مكافحة العدوى، ووزارة الصحة فى هذا الصدد وتمنة لهم السلامة فى مهمتهم القتالية والعودة سالمين الى اهلم باذن الله .

والجدير بالذكر ان هذه الاطقم الطبية من مستشفيات الكردى وميت سلسيل والجمالية وشربين

وقد شارك بعضهم فى الافواج السابقة واصرو على المشاركة مرة اخرى برغبتهم والانضمام الى كتيبة الجيش الابيض مرة اخرى .