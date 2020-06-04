وزير خارجية الكويت: نؤكد دعمنا الشرعية اليمنية والجهود الأممية لحل أزمة اليمن

إيمان حنا

أكد وزير خارجية الكويت الدكتور أحمد ناصر الصباح، موقف بلاده الداعم لليمن قيادة وحكومة وشعبا في مختلف المجالات، معربا عن تمنياته بان يسود الامن والسلام والاستقرار في اليمن من جديد، وأكد دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي الرامية إلى التوصل إلى حل شامل للازمة اليمنية. وفق وكالة أنباء سبأ، جاء ذلك خلال اتصال هاتفى مع وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمي بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومستجدات عملية السلام وجهود المبعوث الأممي.



ومن جانبه ثمن الحضرمي مواقف الكويت الداعمة للحكومة الشرعية والشعب اليمني في مختلف المجالات لا سيما في ظل الأزمة الإنسانية التي تعاني منها اليمن نتيجة لانقلاب مليشيات الحوثي على الدولة، لافتا إلى أن الشعب اليمني لن ينسى دعم الكويت ووقوفهم إلى جانب اليمن خلال هذه المرحلة الصعبة.



وأوضح ان الحكومة كانت ولا تزال حريصة على السلام وأنها وافقت على مبادرة المبعوث الأممي لا سيما فيما يتصل بالترتيبات الاقتصادية والإنسانية وأن مليشيا الحوثي لا تزال تراوغ وترفض كل جهود السلام.



وأكد الحضرمي أن قضية خزان النفط صافر أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا على أمن وسلامة المنطقة بسبب استمرار رفض الحوثيين السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بصيانة الخزان العائم على الرغم من تكرار مطالبة الحكومة والمجتمع الدولي بذلك.



وشدد على ضرورة عدم السماح للحوثيين بالمساومة بهذه القضية البيئية الخطيرة، داعيا إلى فصلها من مقترحات المبعوث والتعامل معها بشكل منفصل وعاجل تفاديا لحدوث كارثة بيئية لا يحمد عقباها.

