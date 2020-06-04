اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الدفاع السودانى الجديد يؤكد استعداده للعمل لتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية

الخميس، 04 يونيو 2020 06:56 م
وزير الدفاع السودانى الجديد يؤكد استعداده للعمل لتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية ياسين إبراهيم ياسين وزير الدفاع السودانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الدفاع السودانى الجديد اللواء ركن ياسين إبراهيم ياسين، استعداده التام للعمل بكل الجد والإخلاص ضمن طاقم مجلس الوزراء لتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية وتطلعات الشعب السوداني.

والتقى وزير شئون مجلس الوزراء السودانى السفير عمر بشير مانيس، اليوم الخميس، مع وزير الدفاع اللواء ركن ياسين إبراهيم ياسين، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين، والأمين العام لوزارة الدفاع اللواء ركن مصطفى حسن.


وأكد وزير شئون مجلس الوزراء السودانى أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من تضافر الجهود للعبور بالبلاد إلى بر الأمان وتحقيق الاستقرار والتنمية


وهنأ وزير شئون مجلس الوزراء اللواء ركن ياسين ابراهيم، بنيله ثقة قيادة الدولة وتعيينه وزيراً للدفاع، مرحبا به باعتباره عضوا جديدا فى طاقم مجلس الوزراء.


وتناول اللقاء برامج وأولويات المرحلة الانتقالية بجانب التعريف بطبيعة عمل مجلس الوزراء ومستوى التناغم والانسجام والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة


ياسين إبراهيم ياسين

السودان

الوثيقة الدستورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة