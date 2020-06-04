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ميجان ماركل تعلق على قتل جورج فلويد: حياة ذوى البشرة السمراء مهمة

الخميس، 04 يونيو 2020 02:21 م
ميجان ماركل تعلق على قتل جورج فلويد: حياة ذوى البشرة السمراء مهمة ميجان ماركل
كتب هيثم سلامة

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أعربت ميجان ماركل، دوقة ساسكس، عن حزنها الشديد لوفاة جورج فلويد، مشيرة أن الكثير من الأمريكيين من أصول إفريقية يموتون في حوادث عنصرية، أنها تشعر بالأسف لأن الصغار ينشئون في عالم مازال يشوبه العنصرية.

ميجان ماركل (1)
 

وقالت ميجان ماركل فى رسالتها عبر "فيديو" لخريجى طالبات مدرستها الثانوية القديمة في لوس إنجلوس، إنها تشعر بالأسف لأن الأطفال يجب أن ينشؤوا في عالم لا تزال فيه العنصرية موجودة وأن الأحداث الحالية في الولايات المتحدة مدمرة، قائلة :"إن حياة ذوى البشرة السمراء مهمة". 

ميجان ماركل (2)
 

وأضافت ميجان، والدتها أمريكية من أصل إفريقي وأبها من ذوى البشرة البيضاء:" خلال الأسبوعين الماضيين، كنت أخطط لإلقاء بضع كلمات لك لتخرجك ، وكما رأينا جميعًا خلال الأسبوع الماضي ما يحدث في بلدنا ، وفي ولايتنا وفي بلدتنا".

وأوضحت: "أول شيء أريد أن أقوله لك هو أنني آسفه، أنا آسف للغاية لأنك يجب أن تكبر فى عالم لا يزال هذا موجودًا فيه العنصرية".

وذكرت عدد من ضحايا ذوى البشرة السمراء في العالم، الذين توفوا في أحداث مماثلة، قائلة:"إن الشيء الخطأ الوحيد الذي يجب قوله هو عدم قول أي شيء، لأن حياة جورج فلويد مهمة ، وحياة برونا تايلور مهمة، وحياة فيلاندو كاستيل مهمة وحياة تامير رايس ، وكذلك الأمر بالنسبة للكثير من الأشخاص الآخرين الذين نعرف أسماءهم ، والذين لا نعرف سماءهم".

 

وفقا لوكالة رويترز، أنه طبقا تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا لا تعلق على القضايا السياسية ، ولكن يأتي ذلك بعد تنحى ميجان وهاري عن أدوارهما الملكية الرسمية في نهاية مارس ويعيشان الآن في لوس أنجلوس مع ابنهما الرضيع أرشي.


ميجان

ميجان ماركل

وفاة جورج فلويد

العنصرية

أمريكا

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