نائب محافظ الغربية: تنمية منظومة الجمع المنزلى للقمامة والاستفادة من المخلفات

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، حرص المحافظة بقيادة الدكتور طارق رحمى على الارتقاء بمنظومة النظافة داخل مراكز ومدن المحافظة، والعمل على القضاء على ظاهرة النباشين بصناديق القمامة والحد من إلقائها بالشوارع .

وأوضح نائب محافظ الغربية، أنه تم إسناد قطاع منطقة الاستاد والذى يشمل حى اول وحى ثان طنطا لاحدى الشركات الخاصة، والتى تمتلك خبرة واسعة خارج مصر فى مجال تحسين وتنمية البيئة، حيث ستتولى جمع القمامة من المنازل والمحال التجارية مقابل اشتراك شهرى بمبلغ زهيد.

وأضاف عطا، ان المحافظة لا تألوا جهدا فى تعظيم الاستفادة من المخلفات الصلبة، بما يساهم فى توفير عائدات مالية لدعم عديد المشروعات التنموية داخل نطاق المحافظة وبما يساهم ايضا فى الارتقاء بالدخل القومى للمحافظة .

جاء ذلك خلال حضوره مراسم توقيع برتوكول تعاون مع احدى الشركات الخاصة، والذى قام بتوقيعه عادل داود رئيس حى أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، بحضور ممثلين عن الشركة .

من ناحية أخرى أكد الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، ضرورة توفير كافة الإمكانيات المطلوبة سواء من المستثمرين أو الجهات المعنية وتوصيل المرافق لكافة سكان منطقة الغفران لتخفيف عبء التوصيل عن الأسر محدودة الدخل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه اليوم لمناقشة وضع حلول لتوصيل المرافق لمنطقة الغفران، بحضور النائب سعيد طعيمة والمهندسة امانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الدلتا، والمهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالغربية، ورئيس حى ثان طنطا محمود عيسي.

ووجه نائب المحافظ بتوفير قطعة ارض مساحتها 300 متر والبناء عليها وانشاء الخلايا الكهربائية من الشركات الاستتثمارية فى مجال المقاولات لانشاء مغذيات لاستيعاب توصيل الكهرباء لجميع العقارات الموجودة بالمنطقة .

وصرح المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية انه سوف يتم عمل توسعة لمحطة مياه المرشحة فى الارض المخصصة للمحطة بالكورنيش وذلك لاستيعاب كافة التوصيلات بالمنطقة.