اليوم السابع
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ميركل تدعو للمصالحة بعد مقتل جورج فلويد

الخميس، 04 يونيو 2020 09:18 م
ميركل تدعو للمصالحة بعد مقتل جورج فلويد ميركل
رويترز

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قتل جورج فلويد، الرجل الأسود الذي أثارت وفاته إثر احتجاز الشرطة الأمريكية له موجة احتجاجات، "شيء فظيع للغاية" ودعت إلى المصالحة.

وقالت لتلفزيون (زد.دي.إف) عندما سئلت عن الوضع في الولايات المتحدة "ما أطلبه من الساسة محاولة التقريب بين الناس والتصالح".

وعندما سئلت عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب دورا في حالة الاستقطاب، قالت إن أسلوبه السياسي مثير للجدل. وأضافت "أعمل مع رؤساء منتخبين في مختلف أنحاء العالم وبالطبع مع الرئيس الأمريكي وآمل أن نتمكن من إحلال السلام في هذا البلد".

 

 


ميركل

المانيا

امريكا

جورج فلويد

احتجاجات

غضب

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